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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 17:21 BJT

〔台湾货币市场〕银行间隔夜拆款加权平均利率收报0.392%,较上日回升

路透台北7月24日电---台湾银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=周二收报0.392%,较上日的0.389%回升0.3个基点.这是央行过去七日引导短率下滑以来的首见回升.

台湾两位大型银行交易员周二表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率维持在0.388%,是自13日连续七个交易日调降以来,首见维持利率不变.央行先前连续七日调降该利率,将委托隔拆利率由0.506%调降至0.388%,累计调幅达11.8个基点.[ID:nST0531187]

金融业隔拆利率一览请见中央银行网站(here)

拆款加权平均利率周一收报0.389%,较上日跌0.2个基点,平了去年8月24日的低位纪录.今日区间落在0.295-0.60%,上日区间亦同.(完)

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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