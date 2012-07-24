〔企业并购〕俄罗斯石油公司Rosneft与BP洽谈收购TNK-BP股权

路透莫斯科7月24日电---俄罗斯国有石油公司Rosneft(ROSN.MM)周二表示,已经表达有意买下BP(BP.L)在英俄合资石油公司TNK-BP TNBP.MM的股权,将与BP展开谈判.

"双方已同意就此事展开协商,并已签署保密协议,"Rosneft声明稿称.

TNK-BP为俄罗斯第三大石油公司,BP与Mikhail Fridman为首的俄国富豪股东关系决裂后,BP在6月1日宣布,将为它所持有的TNK-BP半数股权寻找买主.

代表俄国股东势力的AAR团队上周表示有意买下BP在TNK-BP的半数持股,也就是25%股权,愿意支付100亿美元.

"Rosneft认为,收购BP在TNK-BP的权益,将符合Rosneft及BP股东的最大利益,而且将促成TNK-BP进一步发展,"Rosneft并称,并不保证会达成交易.(完)