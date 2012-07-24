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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 16:43 BJT

〔台湾央行〕共发行587.5亿台币存单,发行余额增410.5亿

路透台北7月24日电---台湾央行周二公布,今日共发行587.5亿台币存单,相较存单到期金额177亿,存单发行余额增410.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 509.5

91天期 0.93 64.0

182天期 1.05 14.0

央行上日共发行2,833.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,520.9亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周一当日超额准备为385亿台币;超额准备为410亿台币,加计前期1%的超额准备为1,011亿台币. (完)

--记者 高洁如;审校 杨淑祯

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