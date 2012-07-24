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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 18:24 BJT

〔电子产业〕欧盟称13家光碟机厂商涉嫌集体串通围标

路透布鲁塞尔7月24日电---欧盟反垄断监管当局周二通知13家光碟机厂商,这些业者涉嫌长达五年违反欧盟规定,进行全球性集体串通投标,涉案厂商可能面临罚款.

欧盟执委会表示,已经对这些公司发出反对声明或控告函,但基于执委会的惯例,并未指名是哪些公司.

欧盟执委会声明稿称,怀疑这些供应商在两家大型原厂委托代工(OEM)厂商组织的个人电脑及伺服器(服务器)光碟机投标活动中,涉嫌串通围标.(完)

--编译 蔡美珍;审校 郑茵

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