《日本重要政经日程》--7月25日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
7月24日(二)
2350 - 6月贸易数据
7月25日(三)
-- - 6月汽车产量及出口数据
0130 - 日本央行副总裁山口广秀在广岛演讲
0300 - 日本石油协会公布一周石油数据
0400及0800 - 政府指派的福岛核灾调查小组负责人Yotaro Hatomura先至日本全国记者俱乐部演讲,然后至日本外籍记者俱乐部发表演说.
0500 - 气象厅发布8-10月天气预报
企业面
0600 - 日立建机(6305.T)公布4-6月季度的财报
0600 - 佳能(Canon Inc)(7751.T)4-6月财报
0600 - KDDI(9433.T)4-6月财报
0610 - 雅虎日本(4689.T)4-6月财报
0700 - 任天堂7974.OS4-6月财报
0800 - 铃木汽车会长铃木修在滨松Gujarat投资研讨会发演说.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。