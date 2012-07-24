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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 06:42 BJT

《日本重要政经日程》--7月25日

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月24日(二)

2350 - 6月贸易数据

7月25日(三)

-- - 6月汽车产量及出口数据

0130 - 日本央行副总裁山口广秀在广岛演讲

0300 - 日本石油协会公布一周石油数据

0400及0800 - 政府指派的福岛核灾调查小组负责人Yotaro Hatomura先至日本全国记者俱乐部演讲,然后至日本外籍记者俱乐部发表演说.

0500 - 气象厅发布8-10月天气预报

企业面

0600 - 日立建机(6305.T)公布4-6月季度的财报

0600 - 佳能(Canon Inc)(7751.T)4-6月财报

0600 - KDDI(9433.T)4-6月财报

0610 - 雅虎日本(4689.T)4-6月财报

0700 - 任天堂7974.OS4-6月财报

0800 - 铃木汽车会长铃木修在滨松Gujarat投资研讨会发演说.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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