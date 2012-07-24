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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 07:31 BJT

〔国际油市〕美国原油期货下跌,因美国原油库存意外增加

路透东京7月25日电---美国原油期货周三下跌,在略高于88美元处徘徊,美国最新一周原油库存意外上升,令已因欧债危机承压的油价更添压力.

2251GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)9月原油CLc1下跌0.42美元,报每桶88.08美元,周二结算价上涨0.36美元,报88.50美元,中国强劲制造业数据给予其支撑.

伦敦布兰特原油9月合约LCOc1尚未成交,此前结算价上涨0.16美元,报103.42美元.对欧洲问题的不安限制了油价涨幅.

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