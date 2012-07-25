《台湾报摘》--经济日报7月25日

* 头版头条:

--为拚有感振兴经济,经济部短期刺激出口方案,拟全面恢复外销出口冲退税措施,取消目前关税税率4.3%以上货品可退税的门槛,未来松绑为全无限制.符合冲退税条件即可申请退税,化学、电机产品将受惠,每年业者退税利益至少4.35亿台币.

* 其他:

--台湾金控兼台湾银行董事长刘灯城上日表示,为拉大存放款利差,台银将合理提高放款利率,绝不杀价竞争.台银是台湾的龙头银行,一旦带头遏止杀价风潮,对联贷市场将有重大影响.

--证所税终于要在今日于立法院临时会中闯关,市场评估结果大致可分为三种情况:立委修正动议版过关、市场期待的更宽松版本过关,或是闯关失败.分析师认为,一旦证所税过关对台股量能有加分效果,但激励效果将受国际市场牵制.

--金管会宣布开放台湾上市柜公司赴国银国际金融业务分行(OBU)发行人民币债券,惟依现行规划采私募方式发行,OBU本身将无法投资.银行业者希望金管会修法,开放OBU市场发人民币债可采公募,并可在柜买中心(OTC)挂牌交易,使OBU的人民币资金可投资人民币债券,支持企业筹资.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 曾祥进

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