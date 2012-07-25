《台湾报摘》--工商时报7月25日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--为了保住台股7,000点,政府四大基金昨日投入约20亿台币"逢低承接",今天更将全面备战,必要时进场护盘,让证所税案对台股的冲击降至最低.
* 其他:
--今年挥军进大陆租赁业的台湾金融机构已突破10家,若加计中租增资仲利(上海)国际租赁1.8亿美元完毕,整体台资金融业挺进大陆租赁市场金额可望突破8亿美元.
--笔电代工厂受Win8等待效应,7月出货几乎全数衰退,导致原本为出货旺季的第三季,整季成长动能不强.据了解纬创(3231.TW)本季笔电出货落在820至850万台区间,季增率约5-9%.
--台湾金控董事长刘灯城上日指出,两岸货币清算机制完成后,依照香港经验,至少有10%的存款会转存为人民币,台银届时预估会有逾600亿人民币的存款量.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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