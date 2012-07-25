《台湾报摘》--工商时报7月25日

* 头版头条:

--为了保住台股7,000点,政府四大基金昨日投入约20亿台币"逢低承接",今天更将全面备战,必要时进场护盘,让证所税案对台股的冲击降至最低.

* 其他:

--今年挥军进大陆租赁业的台湾金融机构已突破10家,若加计中租增资仲利(上海)国际租赁1.8亿美元完毕,整体台资金融业挺进大陆租赁市场金额可望突破8亿美元.

--笔电代工厂受Win8等待效应,7月出货几乎全数衰退,导致原本为出货旺季的第三季,整季成长动能不强.据了解纬创(3231.TW)本季笔电出货落在820至850万台区间,季增率约5-9%.

--台湾金控董事长刘灯城上日指出,两岸货币清算机制完成后,依照香港经验,至少有10%的存款会转存为人民币,台银届时预估会有逾600亿人民币的存款量.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.