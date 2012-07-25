〔美股业绩〕联合包裹下调2012年财测,因全球经济放缓(更新版)

(新增细节)

* 第二季每股盈余(EPS)为1.15美元,分析师预估为1.17美元

* 第二季营收133.5亿美元,预估为137亿美元

* 2012年EPS预估下调至4.50-4.70美元,原为4.75-5.00美元

* 将缩减10%亚洲运输产能,因出口放缓

路透7月24日电---全球最大包裹运送公司美国联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)下调2012年财测,称全球经济状况不确定.UPS并表示将缩减亚洲运输产能,因该地区出口放慢.

UPS周二公布季度获利不如预期,并称正考虑其它运力调整及控制支出的举措,因更多客户偏好更便宜的运输选择.

"全球经济呈现更加疲弱的迹象,我们的客户也越来越紧张,"UPS首席执行官Scott Davis说.

该公司高层在电话会议上对分析师称,从亚洲至欧洲、美国的高收益运输呈现两位数下滑,拖累了该财季获利能力.

"美国方面,由于大选年衍生的不确定性和财政悬崖迫近,使得企业的重要决策能力受限,例如新增招聘、资本投资及补充库存,"Davis说.

UPS预估美国国内生产总值(GDP)下半年将成长1%,低于普遍预估.

UPS称计画在亚洲地区缩减10%的服务网络,因为当地出口运输放缓.

财务长Kurt Kuehn说,该公司预估第三季获利将低于上年同期,不过第四季应可有"强劲改善".

"欧洲有那么多不确定性,我们已经听说有些(欧洲)企业在8月可能关门,而不只是放几周假,"Kuehn说,"我们认为欧洲可能在8月有更大幅度的放缓."

不过他表示,随着科技公司在第四季推出新产品,UPS来自亚洲的运输服务需求应可增加.

UPS不准备在美国进行大幅网络改组,但正寻求减少开支.

UPS调降2012财年EPS预估为每股4.50-4.70美元.原先为4.75-5.00美元,称客户对经济越来越担心.

下修后的全年财测仍较2011年经调整后EPS增长3-8%.

UPS股价周二下跌4.63%至74.34美元.今年迄今上涨1%.(完)