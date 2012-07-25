〔韩国数据〕7月消费者信心指数降至五个月最低,通胀预估亦放缓

路透首尔7月25日电---韩国央行周三公布调查显示,7月韩国消费者信心降至五个月最低,尽管消费者的通胀率预估中值放缓至19个月低点.

韩国央行7月消费者信心指数KRCONS=ECI从6月的101略跌至100,为2月以来最低.指数100代表对未来预估持改善或恶化两种看法的人一样多.

消费者对未来12个月通胀率的预估中值降至3.6%,是2010年12月以来最低.6月和5月调查时的数值均为3.7%.

韩国央行称该项调查是在7月11-18日进行,在56个城市访问超过2,000个家庭所完成的.

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