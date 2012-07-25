〔韩国数据〕7月消费者信心指数降至五个月最低,通胀预估亦放缓

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透首尔7月25日电---韩国央行周三公布调查显示,7月韩国消费者信心降至五个月最低,尽管消费者的通胀率预估中值放缓至19个月低点.
韩国央行7月消费者信心指数KRCONS=ECI从6月的101略跌至100,为2月以来最低.指数100代表对未来预估持改善或恶化两种看法的人一样多.
消费者对未来12个月通胀率的预估中值降至3.6%,是2010年12月以来最低.6月和5月调查时的数值均为3.7%.
韩国央行称该项调查是在7月11-18日进行,在56个城市访问超过2,000个家庭所完成的.
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--编译 李婷仪;审校 吴云凌
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路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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