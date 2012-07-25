《全球主要国家债券发行预告》--7月25日-8月1日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透7月25日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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7/25 1700 美国 五年期公债
7/25 加拿大 26亿加元 10年期公债
7/25 0600 德国 30亿欧元 票息2.50%,2044年7月4日到期的30年期联邦债券
7/25 0600 德国 10亿欧元 票息0.10%,2023年4月15日到期的通胀挂钩债券
7/25 加拿大 25亿加元 国库券
7/26 意大利 零票息/BTPei债券
7/26 0120 日本 三个月期贴现国库券
7/26 0130 日本 20年期公债
7/26 1700 美国 七年期公债
7/27 意大利 2013年1月31日到期的184天期BOT债券
7/27 英国 国库券
7/30 意大利 中长期债券
7/30 1530 美国 13周和26周期国库券
7/30 1050 法国 BTF国库券
7/31 0130 日本 两年期公债
7/31 1530 美国 四周期国库券
7/31 加拿大 83亿加元 2012年11月8日到期的98天期国库券
7/31 加拿大 31亿加元 2013年1月31日到期的182天期国库券
7/31 加拿大 31亿加元 2013年8月1日到期的364天期国库券
8/1 加拿大 两年期公债
8/1 0600 德国 40亿欧元 票息0.50%,2017年4月7日到期的五年期联邦债券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 王兴亚
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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