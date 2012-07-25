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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 09:22 BJT

《汇市简讯》日圆因避险、利差交易平仓和保证金追缴等因素上涨

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* 多重因素推动日圆走高,包括避险操作、利差交易平仓与保证金追缴等

* 散户日圆空单保证金追缴可能推动美元/日圆跌破78.00

* 保证金追缴已经带动澳元/日圆跌破80.00,新西兰元/日圆有可能跌破云区

* 78.00上方仍料有买盘,在此价位水准有更多买气,据传有选择权相关需求

* 下档在77.90下方有庞大的停损单,有更多位于77.60下方;欧元/日圆停损单是在94.00下方的敲出选择权.(完)

--编译 张明钧;审校 徐文焰

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