(重发)〔台湾债市动态〕10年券殖利率续创盘中纪录低点,欧债危机疑虑升温

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
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路透台北7月25日电---台湾10年公债101/5A01105=TWO殖利率周三开盘未久即跌破1.1319%并续创新低纪录至1.1276%,因欧债危机疑虑升温,令美国公债殖利率跌至纪录低点.
以下为交易员观察市场的最新动态:
* 央行暂停调降代收隔拆利率后,台债与国际债市行情及台股表现连动密切
* 101/5虽见公股银行买盘踪迹,惟盘面仍以交易商短线抛补为主
* 盘中将观察台股走势,大盘加权指数.TWII走向将视立法院是否通过证所税法案
* 观察101/5殖利率收盘能否正式跌破1.132%,若无法攻克此关卡,盘势仍以狭幅整理为主
以下为最新相关报导链接:
* 投资人担忧欧债危机,美国公债收益率续创新低.[ID:nSB1685520]
* 穆迪将德国、荷兰、卢森堡的评级展望由稳定下调至负面.[ID:nSB1682816]
以下为预测今日殖利率交易区间:
* 101/5为1.125%-1.135%
* 101/6为0.845%-0.865%
本地时间09:34最新报价:
* 101/5殖利率跌0.93基点,报1.1307%
* 101/6殖利率跌0.70基点,报0.8580% (完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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