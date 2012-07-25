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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 11:51 BJT

(重发)〔台湾债市动态〕10年券殖利率续创盘中纪录低点,欧债危机疑虑升温

(重发以修改直接提取代码)

路透台北7月25日电---台湾10年公债101/5A01105=TWO殖利率周三开盘未久即跌破1.1319%并续创新低纪录至1.1276%,因欧债危机疑虑升温,令美国公债殖利率跌至纪录低点.

以下为交易员观察市场的最新动态:

* 央行暂停调降代收隔拆利率后,台债与国际债市行情及台股表现连动密切

* 101/5虽见公股银行买盘踪迹,惟盘面仍以交易商短线抛补为主

* 盘中将观察台股走势,大盘加权指数.TWII走向将视立法院是否通过证所税法案

* 观察101/5殖利率收盘能否正式跌破1.132%,若无法攻克此关卡,盘势仍以狭幅整理为主

以下为最新相关报导链接:

* 投资人担忧欧债危机,美国公债收益率续创新低.[ID:nSB1685520]

* 穆迪将德国、荷兰、卢森堡的评级展望由稳定下调至负面.[ID:nSB1682816]

以下为预测今日殖利率交易区间:

* 101/5为1.125%-1.135%

* 101/6为0.845%-0.865%

本地时间09:34最新报价:

* 101/5殖利率跌0.93基点,报1.1307%

* 101/6殖利率跌0.70基点,报0.8580% (完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

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