〔台湾货币市场〕隔夜委托代收利率不变,维持在0.388%水准--交易员

路透台北7月25日电---台湾两位大型银行交易员周三表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率维持在0.388%不变,为连续第二日持于相同水准.

央行此前连续七日调降该利率,将委托隔拆利率由0.506%调降至0.388%,累计调幅达11.8个基点.

台湾银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=周二收报0.392%,较上日微幅反弹0.3个基点,由于央行将代收利率持平不变,暂停了引导短率继续向下;此外存单到期偏少,皆令短率持平于11个月以来的低位. [TWMMT/CN](完)