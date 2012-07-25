〔台湾货币市场〕隔夜委托代收利率不变,维持在0.388%水准--交易员

全球贵金属：3月1日SPDR黄金持仓增加0.28%，或2.37吨
路透3月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量增加0.28%至843.54吨，周二为841.17吨。
路透台北7月25日电---台湾两位大型银行交易员周三表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率维持在0.388%不变,为连续第二日持于相同水准.
央行此前连续七日调降该利率,将委托隔拆利率由0.506%调降至0.388%,累计调幅达11.8个基点.
根据路透资料显示,台湾央行委托大型银行代收隔拆利率前次低点出现在2011年9月1日,报0.387%.
台湾银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=周二收报0.392%,较上日微幅反弹0.3个基点,由于央行将代收利率持平不变,暂停了引导短率继续向下;此外存单到期偏少,皆令短率持平于11个月以来的低位. [TWMMT/CN](完)
--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进
路透3月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量增加0.28%至843.54吨，周二为841.17吨。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透多伦多3月1日 - 加拿大指标股指周三录得10个月来最大单日点数涨幅，金融企业憧憬美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能会加息。