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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 10:04 BJT

《汇市简讯》英镑/美元横向波动,等待今晚英国GDP数据

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* 英镑在海外市场横盘波动,焦点仍为欧债危机

* 亚洲市场卖盘温和,因美元走强且股市疲软

* 英国今晚将公布第二季国内生产总值(GDP),预估将较上季萎缩0.2%,衰退仍持续.

* 数据结果可能令焦点转回英国,挤仓英镑多头

* 动能分析偏空,目标汇价在1.5400,为波林格区间低端及7月低点.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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