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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 11:03 BJT

〔标题新闻〕英国与欧元区贸易金融密不可分,名列欧债危机下风险最高的外部经济体--调查

* 本项调查的研究单位是政治风险研究智库Maplecroft.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8IO9KQ]

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