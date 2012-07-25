(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月26日出版的当期「老谢开讲」专栏)

七月二十一日，《经济日报》证券版小小的一个角落，出现资深记者萧志忠的报导，题为「ＴＤＲ热潮退，逾半数折价」。这则小报导写道：「台湾存托凭证（ＴＤＲ）已成为冷冻库，三十三档ＴＤＲ中，有HISAKA（编按：新加坡专业精密机械传动产品供应商）等十七档逾半数较原股折价，与过去ＴＤＲ热络时较原股出现『溢价』比较，显示ＴＤＲ市场已退烧，目前ＴＤＲ在市场成交值比重多仅约Ｏ．一％。」这则不到一百字的报导，道尽了ＴＤＲ市场的辛酸与无奈。

**Ｏ九年全力推动 一Ｏ年ＴＤＲ投机飙涨**

先来认识一下「存托凭证」吧！英文Depositary Receipts简称ＤＲ，台湾称为存托凭证，是指存托银行签发，用以表彰外国有价证券之可转让凭证，持有该凭证者与持有该公司普通股的投资者，两者权利义务相同。台湾存托凭证指的是在台湾发行的存托凭证。简单来说，是在外国已上市的企业来台湾第二上市发行的凭证。

台湾的ＴＤＲ市场，在一九九Ｏ年代原本只有一家日月光集团的福雷电子，后来宣告下市；之后又有一家东亚科技，但业绩不佳，也下市了。

二ＯＯＯ年之后，先有美德医疗以每股十八元上市，Ｏ三年又有泰金宝及来自南非的ＰＣ厂万宇科技挂牌，但是都属冷灶状态，始终烧不热。

一直到了Ｏ九年，台湾证券交易所全力推动台商回台第一上市及第二上市，全力「搞活」台湾的资本市场。于是，前头挂有「Ｆ」的海外第一上市公司，及第二上市的ＴＤＲ市场，开始蓬勃发展，在Ｏ九年第二上市的ＴＤＲ，几乎成了市场追逐的宠儿。

最具代表性的几个例子，例如旺旺在Ｏ九年四月二十八日，以每股十五．Ｏ五元上市，股价一口气飙涨到二十八．八元；下一个接棒的巨腾，则以每股十七．三元上市，股价一口气飙涨到四十九元，几乎比原第一上市的股价溢价逾两倍。有旺旺与巨腾的投机示范，那一年上市的ＴＤＲ都很「精采」。

例如在香港上市，太阳能产业的阳光能源，以每股九．四五元挂牌，股价飙到三十一．Ｏ五元；由富邦承销的ＬＥＤ股真明丽，打着ＬＥＤ照明的旗帜，每股十二．九元挂牌，股价涨到十七．Ｏ五元；以七元上市，汽车美容产业的新焦点，股价一度涨到十五．三五元；来自新加坡的鲍鱼养殖业者欧圣，以每股九．五元上市，一上市就涨到十七．九元，还有越南控股以十六．五元挂牌，股价也拉升到二十三．五五元。

早期上市的ＴＤＲ股，因为筹码集中，市场流通有限，一上市立刻形成飙涨股，成为市场最热门的焦点。一直到超级巨星康师傅回台上市，因为流通筹码较多，且以每股四十五元高价上市，在Ｏ九年十二月十六日挂牌上市，首日以四十八．一五元一价到底涨停，次日触及五十一．五元，随即反转向下，此后一口气跌到三十二．四元。康师傅以市场超级巨星之姿出现，但甫上市就套牢一缸子投资人，终于浇醒了投资人狂热的心。

一Ｏ年以后，主管机关也看到ＴＤＲ投机飙涨，认为此风不可长，开始采取较严格的降温措施。而同一时间，券商辅导的第二上市企业鱼贯涌入股市，市场筹码大增，溢价的ＴＤＲ越来越少，折价的ＴＤＲ却越来越多；加上主管机关把关不力，很多体质欠佳的企业都顺利获得上市，造成优质ＴＤＲ公司少，鱼目混珠的企业增加。于是这个被证交所视为推动海外企业来台挂牌的明星产品，逐渐变了颜色。

最让投资人心痛的是日本尔必达，一Ｏ年风光在台上市，但是去年惊传倒闭，投资人手上的股票一夕变成壁纸，最后证交所要求尔必达赔偿投资人损失，但已铸成大伤害。

第二档伤害投资人的，是新加坡的水产养殖业者欧圣。欧圣以鲍鱼人工养殖、鲍鱼罐头加工、鲍鱼连锁餐厅为诉求，是让投资人看了会眼睛一亮的行业，欧圣一上市，立刻引起市场广泛注意，股价一度狂涨到十七．九元，欧圣在台发行三．五亿个单位，至少从台湾拿走三十三．二五亿元。但去年欧圣爆发经营危机，会计师出具「无法表示意见」的报告，造成股价崩跌。欧圣在新加坡的股价跌到Ｏ．五八新加坡币，台湾的ＴＤＲ也跌到一．一三元，投资人受到重伤害。

ＴＤＲ市场接二连三出事，迫使证交所祭出铁腕，让证交所董事会增订ＴＤＲ不宜上市条款，要求主办承销商在一定期间内，协助第二上市公司加强财报揭露，并且增订变更交易、停止买卖及终止上市的原因。包括现任董监事、总经理、公司负责人最近三年有违反诚信原则行为，及曾受上市地（国）证券主管机关或交易所情节重大之处分，或所营事业严重衰退者，都列为不宜上市条款。

**ＴＤＲ市场接连出事 证交所祭出铁腕**

证交所同时宣布，已挂牌的ＴＤＲ公司，若发生未依期限公布财报，净值低于股本二分之一，会计师出具继续经营假设存有重整重大疑虑，或无法表示意见、无力偿还到期公司债、金融机构退票等变数，证交所可将ＴＤＲ打入全额交割。此外，若ＴＤＲ个股净值低于股本三分之一，连续三个月流通单位少于一千万个单位，证交所可要求终止上市。来自南非的万宇科技，从今年六月起已连续三个月少于一千万个单位，目前万宇科技已决定从八月二十八日起正式下市。

证交所祭出一连串防弊措施，也让ＴＤＲ市场逐渐乏人问津，极大多数的ＴＤＲ股都是一上市前后就是最高价，此后股价进入漫长跌势。像欧圣是从十七．九元跌到一．一三元；香港的新传媒则是从二十五．一五元跌到三．八元；有连胜文加持的金卫医疗从十八．七元跌到六．六元；在新加坡、香港、台湾三地上市的手机股Z-Obee从十．八元跌到二．四五元，黄世惠家族的越南控股从二十三．五五元跌到六．二元。

大多数的ＴＤＲ股都跌得很惨，像备受市场期待的大陆酒股杜康，以每股十八．六五元上市，股价涨到十九．一元，昙花一现后又跌到六．九三元，完全没有中国大陆酒股的霸气；在香港挂牌的阳光能源九．四五元上市，一口气涨到三十一．Ｏ五元又重跌到二．四二元，狠狠跌了九成；来自新加坡的联合环境，以环保概念为号召，股价以十五．六五元上市，一度涨到三十七．五元，却又跌到八．一一元。

**仅五家ＴＤＲ股价挺在承销价以上**

在台挂牌的三十三家ＴＤＲ公司，从Ｏ九年的热潮到现在，股价还能挺在承销价以上的只有五家，表现最好的是蔡衍明的旺旺。旺旺是率先回台挂ＴＤＲ的企业，Ｏ九年四月二十八日以十五．Ｏ五元上市，今年台股市况不佳，但是旺旺却创了四十．二元的天价，让不必到香港买旺旺的投资人都能赚钱。