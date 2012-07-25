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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 10:55 BJT

《汇市简讯》美元/印尼卢比走势迟滞,央行在9,495小规模抛售

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* 美元/印尼卢比开盘有本地买需,但整体买气仍极度薄弱

* 涨势在9,495受阻,因有来自印尼央行的卖盘,但规模或许仅1,500万美元

* 由于流动性清淡,因此投机客兴致不高

* 对于央行干预、月底操作、和欧盟不确定性等忧虑,使得交投迟滞

* 今日料在9,490-9,500区间交投.(完)

--编译 王冠中;审校 徐文焰

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