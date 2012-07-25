《热点透视》苹果财报虽不俗,但仍不及各界深切期待

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撰稿 Robert Cyran 编译 张明钧

路透纽约7月24日电---苹果APPL.O周二公布季度获利意外平淡,使该公司近期逼近6,000亿美元的市值即刻蒸发了近300亿美元.这现象或可称之为对苹果的深切期望吧.由于该公司新产品一上市多半就会造成轰动,新款iPhone又问世在即,因此在推出日期逼近时,要消费者持续购买现有产品的难度提高.

多数企业的投资人、特别是像苹果此等规模企业的投资人,可能会觉得财报内容没有什么好抱怨的.6月当季营收较上年同期大增23%,每股盈余(EPS)则是成长20%,对于2012年预估市盈率(本益比)还低于整体标准普尔500指数的公司而言,这样的成长力道着实惊人.但就苹果的案例来看,6月当季的成长幅度逊于最近几个季度的表现.更难堪的是,毛利率从今年第一季的高峰47%下滑.

然而苹果当前的问题看来更像是成功的代价,而非呈现下滑的表象.iPhone占苹果近半数的营收比重,获利比重则是还要更高.6月当季iPhone销售量较第一季下滑26%.在市场普遍传言苹果将在近期推出新款智能手机、甚至可能在9月问世的情形下,消费者停下采购当前机种的脚步.

第二个问题在于多数公司喜欢拉近与亚洲关系.在中国市场的推动下,苹果来自亚洲营收几乎齐平于欧洲水准.但是iPhone今年第一季在中国的销售过度膨胀,因当时如中国电信(0728.HK)等新的卖家增加库存,以因应开卖初期的需求热潮.

当然,欧洲在一片萎靡气氛下,当地需求不如苹果预期.但新iPad上周才刚在中国上市,可望对本季业绩有所助益.而时尚的新款iPhone推出后将会马上受到客户的追捧.在产品生命周期已经成为关键的情形下,苹果财报数字自然会随之起伏.苹果执行长库克(Tim Cook)的难题,在于每每推出新的热销产品,其被检视的标准也将越来越高.(完)

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