〔美股业绩〕易安信维持全年获利预估不变,尽管预期企业科技支出将疲弱(更新版)

(新增细节)

* 全年获利预估为每股1.70美元,华尔街预期为1.73美元

* 预期全年自由现金流量为49亿美元

* 将买回7亿美元股票

记者 Nicola Leske 编译 王冠中

记者7月24日电---数据储存设备制造商易安信EMC.N表示,该公司准备好应对科技支出放缓及欧洲经济持续疲弱,但仍维持其全年度获利目标不变.易安信此前公布强劲的第二季财报.

易安信表示,由于客户延后采购,该公司已将全球资讯科技(IT)支出成长率预估调降至3%左右或略低于该水准.

"我们先前预期2012年IT支出成长会在3%至4%的区间高端,"易安信执行长Joe Tucci在与分析师的电话会议中称.

"在宏观面,几乎全球各地气氛都更为审慎,且在采购IT产品及服务的决定上都会考虑再三,"他说.

易安信是全球最大的企业数据储存设备制造商,该公司重申先前的全年获利预估每股1.70美元,较分析师的平均预估低0.03美元.同时也重申营收预估为220亿美元,分析师平均预估为221.0亿美元.

易安信称,预期今年自由现金流量为49亿美元,且公司预计买回7亿美元自家股票.

在挥之不去的经济忧虑,以及其他科技企业近来纷纷发布警讯的情况下,多数分析师相当乐见易安信的第二季财报表现.

"在宏观环境的不确定性、欧洲问题、以及近期主要对手(NetApp)公布疲软财报的情况下,我们认为易安信的财报表现相当好,也是该公司在这领域中站稳脚步的正面迹象,"FBR Capital Markets的分析师Daniel Ives在一份报告中称.

FBN Securities的分析师Shebly Seyrafi则警告称,欧洲会是易安信的主要风险.

"我们认为欧洲、中东和非洲地区本季销售将持续疲弱,"他说,在没有欧洲疲软的因素下,易安信2012年营收预估或许会在223亿美元左右.

易安信称,第三季通常是欧洲的淡季,而"欧洲经济阻力顶多会时好时坏,我们预期这会持续一段时间."

易安信上周宣布初步的第二季财报,大致符合预期,最终数据在周二公布.

扣除一次性项目的第二季获利为每股0.39美元,低于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的0.40美元.营收增长10%至53.1亿美元,高于分析师平均预估的52.9亿美元.(完)