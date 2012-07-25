〔台湾债市〕RP利率持稳,国库券交割等令资金分配不均

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北7月25日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周三大致持稳.今日有300亿台币国库券交割,再加上有逾1,000亿现金股利发放,银行端资金分配不均,惟RP利率未受影响.
一外商银行交易员指出,今日有大型银行自RP市场抽走不少钱,令资金分配状况有些不均.一证券商资金调度人士也提及此事,并称或与国库券交割有关.
不过另一证券商交易员表示,银行体系资金比较宽裕,利率也比较好谈,RP利率多能做在0.73%;但投信因月底将届,资金较为不足,公债RP利率做在0.74%.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.74%间,持平于上日.但也有少数做在0.72%.
台湾央行昨日代财政部标售273天期国库券,其决标贴现率为0.77%,发行金额300亿台币.[ID:nST0531353]
今日有台积电(2330.TW)高达777.49亿台币现金股利发放,宏达电(2498.TW)发放金额也有332.49亿.(台湾上市柜公司现金股利发放日期一览请见[ID:nST0531349])
除现金股利发放外,本周四、五分别有台化(1326.TW)与台塑化(6505.TW)公司债将交割,金额为90亿、105亿台币.(完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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