〔台湾债市〕RP利率持稳,国库券交割等令资金分配不均

路透台北7月25日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周三大致持稳.今日有300亿台币国库券交割,再加上有逾1,000亿现金股利发放,银行端资金分配不均,惟RP利率未受影响.

一外商银行交易员指出,今日有大型银行自RP市场抽走不少钱,令资金分配状况有些不均.一证券商资金调度人士也提及此事,并称或与国库券交割有关.

不过另一证券商交易员表示,银行体系资金比较宽裕,利率也比较好谈,RP利率多能做在0.73%;但投信因月底将届,资金较为不足,公债RP利率做在0.74%.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.74%间,持平于上日.但也有少数做在0.72%.

台湾央行昨日代财政部标售273天期国库券,其决标贴现率为0.77%,发行金额300亿台币.[ID:nST0531353]

今日有台积电(2330.TW)高达777.49亿台币现金股利发放,宏达电(2498.TW)发放金额也有332.49亿.(台湾上市柜公司现金股利发放日期一览请见[ID:nST0531349])

除现金股利发放外,本周四、五分别有台化(1326.TW)与台塑化(6505.TW)公司债将交割,金额为90亿、105亿台币.(完)