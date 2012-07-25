〔台股业绩〕友达第二季净损124.6亿台币远逊市场预期,但较上季缩减

****日韩经济指标预测--3月2日-3月9日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透台北7月25日电---台湾液晶面板大厂--友达光电(2409.TW)周三公布,第二季净损124.6亿台币,不但远逊于市场预期,且为连续第七季亏损,但较上季的亏损138亿台币,亏损金额呈现缩减. 至于去年同期友达则是亏损108亿台币. 据汤森路透I/B/E/S,市场原预估友达第二季亏损85.5亿台币.友达第一季亏损137.96亿台币;累计该公司自2010年第四季以来已连续七季共净亏损990.42亿台币. 该股今日收跌1.86%,报9.50台币;大盘加权股价指数.TWII则是收跌0.42%.(完) 参看相关细节,可点选友达网站,网址为(www.auo.com.tw) 参看友达相关新闻,请点选[2409.TW-CMN] --记者 詹颖頣; 撰写 董永年; 审校 曾祥进
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透多伦多3月1日 - 加拿大指标股指周三录得10个月来最大单日点数涨幅，金融企业憧憬美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能会加息。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.11 进口 -- +1.0% 出口 -- +5.0%