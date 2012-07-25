〔台股业绩〕友达第二季净损124.6亿台币远逊市场预期,但较上季缩减

路透台北7月25日电---台湾液晶面板大厂--友达光电(2409.TW)周三公布,第二季净损124.6亿台币,不但远逊于市场预期,且为连续第七季亏损,但较上季的亏损138亿台币,亏损金额呈现缩减. 至于去年同期友达则是亏损108亿台币. 据汤森路透I/B/E/S,市场原预估友达第二季亏损85.5亿台币.友达第一季亏损137.96亿台币;累计该公司自2010年第四季以来已连续七季共净亏损990.42亿台币. 该股今日收跌1.86%,报9.50台币;大盘加权股价指数.TWII则是收跌0.42%.(完) 参看相关细节,可点选友达网站,网址为(www.auo.com.tw) 参看友达相关新闻,请点选[2409.TW-CMN] --记者 詹颖頣; 撰写 董永年; 审校 曾祥进