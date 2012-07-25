〔台湾央行〕共发行2,686.6亿台币存单,发行余额减少148.7亿

路透台北7月25日电---台湾央行周三公布,今日共发行2,686.6亿台币存单,相较存单到期金额2,835.3亿,存单发行余额减少148.7亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 2,594.0

91天期 0.93 74.0

182天期 1.05 18.6

央行上日共发行587.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,372.2亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周二当日超额准备为202亿台币;超额准备为604亿台币,加计前期1%的超额准备为1,205亿台币. (完)