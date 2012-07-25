〔台湾个股〕友达预估第三季大尺寸面板出货量较上季持平

路透台北7月25日电---台湾液晶面板大厂--友达(2409.TW)周三预估,第三季大尺寸面板出货量较上季持平,而平均售价较上季增1-3%. 友达并预估第三季设备利用率较上季微幅上扬. 稍早友达公布第二季净损124.6亿台币,远逊于市场预期,且为连续第七季亏损,但亏损金额已持续缩减.[ID:nST0531957] 该股今日收低1.86%,报9.50台币;大盘加权股价指数.TWII则是收跌0.42%.(完) 参看相关细节,可点选友达网站,网址为(www.auo.com) 参看友达相关新闻,请点选[2409.TW-CMN] --记者 詹颐颖; 撰写 董永年; 审校 张喜良