《汇市简讯》美元/日圆跌至78.08,但又回到78.00上方交投

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* 日本投资者在78.00上方的美元/日圆买盘仍强劲

* 在78.00下方有大量停止单,尤其是在77.90

* 在77.60下方、77.66(6月1日低位)有更多停止单,在77.50也有

* 在78.00下方干预风险升高

* 在78.50之前挂有卖单,一路向上均有卖单,在78.60上方有停止单.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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