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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 11:38 BJT

《全球市场》亚洲股市下跌,对西班牙纾困的忧虑加深

* MSCI明晟亚太地区(除日本外)指数触及一个月低点,日经指数跌至七周低点

* 欧元兑美元接近两年低点

* 亚洲信用市场略为走弱

* 投资人在信用市场寻求较高回报

路透东京7月25日电---亚洲股市周三下跌,欧元兑主要货币则徘徊在数年低点附近,因借贷成本飙升加剧了西班牙需要纾困的忧虑,而希腊显然不太可能达成纾困方案要求的条件.

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