《全球市场》亚洲股市下跌,对西班牙纾困的忧虑加深

****日韩经济指标预测--3月2日-3月9日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
* MSCI明晟亚太地区(除日本外)指数触及一个月低点,日经指数跌至七周低点
* 欧元兑美元接近两年低点
* 亚洲信用市场略为走弱
* 投资人在信用市场寻求较高回报
路透东京7月25日电---亚洲股市周三下跌,欧元兑主要货币则徘徊在数年低点附近,因借贷成本飙升加剧了西班牙需要纾困的忧虑,而希腊显然不太可能达成纾困方案要求的条件.
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透多伦多3月1日 - 加拿大指标股指周三录得10个月来最大单日点数涨幅，金融企业憧憬美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能会加息。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.11 进口 -- +1.0% 出口 -- +5.0%