〔日本股市〕早盘收跌逼近今年低点,企业财报无法令投资人安心

路透东京7月25日电---日本股市日经指数周三早盘下跌,逼近今年低位,美国企业公布令人失望的业绩,反映出欧洲需求疲弱;同时,有关美联储将有更多刺激措施的讯号,也未能安抚全球经济放慢的忧心.

在科技股普遍重挫之际,Panasonic Corp (6752.T)股价跌至32年低点,东芝(6502.T)下跌7.3%,此前苹果(AAPL.O)公布的财报逊于预期,且东芝表示将削减记忆体晶片(芯片)产量30%. [ID:nSB1685834]

日经指数.N225早盘收市时下跌1%,至8,402.92点,创七周新低,并逼近6月4日低点8,295.63点.东证股价指数.TOPX也下跌1%至710.60点.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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