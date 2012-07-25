修正:〔新加坡金融〕金管局建立200亿坡元流动性工具,支持存款保险机制

(更正:因英文原文有误,内文第二段改为"存款保险计划成员倒闭",非"存款保险计划失效")

路透新加坡7月25日电---新加坡金管局宣布新措施保护该国存款人,创建200亿坡元(158.7亿美元)的流动性缓冲,在银行业爆发危机情况下支持存款保险机制.

金管局年度报告称,2月9日同意在"存款保险计划成员倒闭以及需要提供流动性赔偿投保的存户时",将为Singapore Deposit Insurance Corp(新加坡存款保险公司)提供最高可达200亿坡元的紧急流动性工具.

"在截至2012年3月31日的财政年度,这项工具没有任何申请及动用."

目前,这项保险机制对一家银行的存户保障最多为5万坡元,是两年前的2.5倍.

最近金管局还宣布,将规定偏重零售业务的外资银行必须设立本土法人实体,以保护储户.外资银行在新加坡占有不少业务份量.

2008年,新加坡金管局加入了其它亚洲央行的行列,为所有银行存款提供两年全额保障.(完)