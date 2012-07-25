修正:〔新加坡金融〕金管局建立200亿坡元流动性工具,支持存款保险机制

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(更正:因英文原文有误,内文第二段改为"存款保险计划成员倒闭",非"存款保险计划失效")
路透新加坡7月25日电---新加坡金管局宣布新措施保护该国存款人,创建200亿坡元(158.7亿美元)的流动性缓冲,在银行业爆发危机情况下支持存款保险机制.
金管局年度报告称,2月9日同意在"存款保险计划成员倒闭以及需要提供流动性赔偿投保的存户时",将为Singapore Deposit Insurance Corp(新加坡存款保险公司)提供最高可达200亿坡元的紧急流动性工具.
"在截至2012年3月31日的财政年度,这项工具没有任何申请及动用."
目前,这项保险机制对一家银行的存户保障最多为5万坡元,是两年前的2.5倍.
最近金管局还宣布,将规定偏重零售业务的外资银行必须设立本土法人实体,以保护储户.外资银行在新加坡占有不少业务份量.
2008年,新加坡金管局加入了其它亚洲央行的行列,为所有银行存款提供两年全额保障.(完)
--编译 田建华/程琳;审校 蔡美珍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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