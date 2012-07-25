〔欧股业绩〕安赛乐米塔尔第二季业绩优于预期,但下半年市况料艰困(更新版)

(新增细节)

* 第二季核心获利24.5亿美元,市场预期为21.8亿

* 包括处分美国资产的3.39亿利得

* 预期下半年钢品市场市况艰困

* 预期下半年钢品出货低于上半年

路透布鲁塞尔7月25日电---全球最大钢品制造商安赛乐米塔尔(ISPA.AS)预期艰困的市况将延续到今年下半年,其中尤以欧洲最为艰困,而该公司处分投资的利得带动第二季获利扩张,并协助降低债务.

全球钢品制造商正苦于应付欧洲及日本需求下滑,以及中国的成长放缓.唯一的亮点就是美洲市场回温.

"上半年市场状况非常艰困,比我们原先预期还糟,这是受到多重因素的影响,不单单只是因为欧元区危机尚未获得解决."安赛乐米塔尔执行长Lakshmi Mittal在一份声明中表示.

他补充指出,该公司预期下半年营运状况将大致相同.

"欧洲仍为最大疑虑,情势的严重性已经反应在公司欧洲业务表现上.年底前的营运重点仍在于进一步改善竞争力及降低债务."

安赛乐米塔尔周三表示,第二季钢品出货较第一季减少,但出货价格有所提升,且受惠于铁矿石开采数量回升.

安赛乐米塔尔公布,核心的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为24.5亿美元,路透调查预估为21.8亿.

不过第二季获利数据中包含着美国特殊钢品经销商Skyline Steel出售给Nucor Corp (NUE.N)的3.39亿美元利得,而这是该公司降低债务举措的一部分.

若排除这部分利得,上半年度核心获利则是略低于2011下半年水准.而公司原先的预期是获利会较2011下半年成长.

该公司并未提出明确的财测,但称下半年钢品出货将低于上半年,平均每吨获利将接近上半年水准.全年铁矿石出货仍料将成长10%.(完)