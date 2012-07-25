版本:
中国
货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 13:48 BJT

〔欧股业绩〕戴姆勒第二季息税前利润为22.43亿欧元,并确认全年目标

路透法兰克福7月25日电---德国戴姆勒(DAIGn.DE)周三公布,

* 第二季息税前利润为22.43亿欧元

* 第二季净利为15.15亿欧元

* 第二季营收为289亿欧元

* 仍预期集团继续营运部门的EBIT规模接近去年水准.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐