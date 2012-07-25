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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 13:41 BJT

〔欧股业绩〕PSA标致雪铁龙上半年净损8.19亿欧元,寻求节支15亿欧元

路透巴黎7月25日电---PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)周三公布:

* 上半年度净损8.19亿欧元

* 上半年营收下滑5.1%至295.5亿欧元

* 上半年汽车部门营业亏损6.62亿欧元

* 寻求在2015年前通过缩减成本及与通用汽车结盟,来节省15亿欧元 (完)

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