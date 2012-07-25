《汇市简讯》欧元/美元上档阻力沉重,但稳守在1.2000上方

0535GMT

* 关注欧元/美元在1.2000的执行价

* 之前有大量买单,下方则有停止单

* 亚洲主权投资者在1.2040及1.2053有买兴

* 之后的空头回补推动至1.2079,但在1.2100之前有卖单

* 在往上至1.2150都有卖单,在该水准上方有一些停止单

* 欧元/日圆在94.00的期权障碍前有买单,下方有大量停止单.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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