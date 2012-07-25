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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 14:07 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在78.00上方有买单,但下方有停止单

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* 日本市场人士在78.00之前有买单

* 在该水准下方有停止单,尤其是77.90下方及77.60、77.50

* 在78.50上方及一路往上有卖兴

* 在78.60上方有上档停止单.(完)

--编译 戴素萍;审校 王冠中

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