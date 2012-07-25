(重温稿)〔路透调查〕英国第二季GDP料萎缩0.2%,第三季或受益奥运会重回成长

* 英国第二季GDP料萎缩0.2%,第三季料成长0.6%

* 英国经济今年趋于停滞

* 英国央行或将QE规模再加大250亿英镑

路透伦敦7月19日电---周四公布的一项路透调查显示,英国经济衰退的持续时间比之前预计的要长三个月,不过伦敦奥运会应该能够带动经济在本季度重回成长.

不过整体形势是经济趋于停滞,从而令市场持续揣测,即便是英国央行最近已将购债规模再扩大500亿英镑,其还可能会进一步行动.

英国经济于去年和今年之交陷入衰退,上周对逾60位分析师进行的调查显示,他们预计经济要到当前季度才能重回成长,比之前预估的要晚上三个月.

调查显示,4-6月当季英国经济料萎缩0.2%,远弱于6月调查中预估的成长0.1%.

不过2012年伦敦奥运会的旅游业和门票销售收入料将带动第三季经济成长0.6%,与6月的预估相符.

法国巴黎银行英国经济分析师David Tinsley说:"今年整体而言增长将十分低迷...不过至少动能正在增加,下半年表现将强于上半年."

除了下调经济增速预估之外,回答了额外问题的28位分析师中,有15位认为英国央行将扩大资产购买计划的规模.

调查中值显示,英国量化宽松规模将再度扩大250亿英镑,而两周前对47位分析师进行的调查则认为规模将不会再扩大.

英国全年经济将勉强躲过萎缩,但越来越多的分析师开始抱有这种预期.62位分析师中有15位预计今年国内生产总值(GDP)会萎缩,6月调查的54位分析师中有八位抱此预期.

伦敦奥运会开幕还有一周,英国政府将之宣扬为展示英国企业和旅游的机会.

英国首相卡梅伦表示,这将在四年里带来130亿英镑(200亿美元)收入,成本大约为90亿英镑.

不过,上周路透调查显示,多数银行和研究机构的分析师认为卡梅伦过于乐观.

4CAST分析师Danielle Haralambous谈到央行量化宽松前景时称:"很大程度上将取决于欧元区形势如何发展,但我们认为,只有在最糟糕的情形发生时,才有可能让英国央行在11月前出台新的量化宽松政策."

在此次调查中,对所有时段通胀率的预估都低于6月,也低于英国央行5月通胀报告中的预估.

调查显示,今年通胀率平均料为2.7%,明年料降至2.0%,上次预估分别为2.9%和2.0%.

英国央行指标利率料至少在2014年前维持0.5%的纪录低点不变,67位分析师中仅一位预计本季可能降息25基点.(完)