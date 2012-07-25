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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 14:19 BJT

〔日本股市〕日经指数收跌1.4%至七周收盘低点,受美国企业财报影响

路透东京7月25日电---日本股市日经指数周三跌至七周收盘低点,因苹果公布令人失望的财报,打击iPhone在日本的供应商,而利盟国际下修财测则拖累此间印表机制造商.

日经指数.N225跌1.4%至8,365.90点,接近6月4日低点8,238.96点.日经指数本月已挫跌7%,今年以来则下跌1%.

东证股价指数.TOPX收低1.6%至706.46点.(完)

--编译 王冠中;审校 隋芬

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