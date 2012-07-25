〔台湾债市〕10年券殖利率创收盘新低,欧债危机令避险需求升温

路透台北7月25日电---台湾10年公债101/5殖利率周三续创盘中与新创收盘纪录新低.因欧洲债务危机疑虑引发更多避险需求,令台债也加入国际债市殖利率破新低的行列.

债市殖利率连三日走低,引发苦等不到回档的买盘进场追价,近日陆续有大型银行加入多头行列.20年新券101/7在展开发行前交易第三日后,也终于开张成交.市场人士表示,央行政策偏向宽松,国际局势又有利多头,近日殖利率易跌难弹,逢高反而要站在买方.

"盘面看不到什么卖压,有大部位的人紧紧抱着券."一大型公股银行交易主管称.

另一大型银行交易员则表示,近期五年与10年券集中度未显着提高,显示市场是"人手一券".既然国际盘持续走多,自然不会有明显卖压.短线应该还是交易商的抛补主导盘势,明日101/5殖利率区间看在1.115-1.135%.

西班牙在周二的短期债券标售中,收益率达到欧元问世以来第二高;另外欧盟官员称希腊基本无望实现纾困条款的规定,为希腊在欧元区的命运投下了新的变数.[ID:nSB1685432]

指标美国公债收益率(殖利率)周三在亚洲市场上跌至纪录低位,因为市场愈加忧心于欧洲债务危机的影响,而对美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出更多刺激举措的预期亦升温.10年期公债收益率US10YT=RR跌至1.3908%,亚洲盘初一度最多跌至1.3824%.周二北美交易尾盘报1.403%.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/6 A01106=TWO -0.80 0.8570 0.8550-0.8618 30.5

10 101/5 A01105=TWO -1.25 1.1275 *1.1275-1.1350 240.5

20 101/7 A01107=TWO -- 1.5799 1.5799-1.5850 1.5

* 表创该券交易以来殖利率日低

有证券商交易员指出,金融市场避险气氛浓厚,像是五年IRS(利率交换)今日已低见至0.88%附近,与90天商业本票(CP)0.884%的利率几乎一样.这也表示,市场已经不在意利差所得,只希望资金有个安全的避险去处.

"若以此来看,五年券殖利率搞不好有机会去测公债10天期附买回(RP)利率."他说.

不过台债的交易主轴还是放在10年券.一银行交易员说,央行已暂停调降代收隔夜拆款利率,除非再引导短率向下,否则五年券殖利率不易再创低点.

另一公股银行交易主管则称,国际局势持续恶化,对台债走势还是不要预设立场.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.5870

10 101/5 A01105=TWO 1.1275

5 101/1 A01101=TWO 0.8600

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)