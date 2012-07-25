〔印尼数据〕第二季外商直接投资增长30.2%,达创纪录的56.1兆卢比

路透雅加达7月25日电---印尼第二季外商直接投资(FDI)仍旧强劲,显示出在全球经济困境中,这个20国集团(G20)成员依旧具吸引力,而企业所有权规范的调整目前仍未影响投资人胃纳.

印尼的投资委员会周三表示,4-6月FDI较上年同期增长30.2%,至创纪录的56.1兆(万亿)印尼卢比(59.2亿美元),多数是投资矿业和基础化学.

受到两家评级机构调升评等至投资级的提振,印尼近年来吸引了强劲的投资组合和外商直接投资.企业希望利用这个东南亚最大的经济体丰沛的天然资源和日渐增长的中产阶级支出.

"我们有信心未来投资会进一步增长并扩大,"新任投资主管M. Chatib Basri说.

印尼2012年第一季FDI较上年同期成长30.3%至51.5兆卢比,受矿业投资带动.而上半年FDI则较上年同期成长28.1%至107.6兆卢比.

若下半年也有同样亮眼的表现,印尼今年FDI将可轻松超越2010年创下的纪录175.3兆卢比.(完)