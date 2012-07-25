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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 14:48 BJT

〔英股业绩〕ARM Holdings第二季业绩超预期,经调整税前获利成长23%

路透伦敦7月25日电---英国晶片(芯片)设计业者ARM HoldingsARM.L周三公布优于预期的第二季财报,因其适用智能手机和平板电脑的低耗能晶片需求继续胜过同业,在消费者需求趋疲迹象益发明显之际为该公司提供了稳固的基础.

ARM公布经调整税前获利成长23%,至6,650万英镑(1.0325亿美元),营收为1.355亿英镑,每股盈余(EPS)为0.0358英镑,均优于分析师预估.

市场预期该公司税前获利5,780万英镑,营收为1.298亿英镑,EPS为0.0314英镑.(完)

--编译 张若琪;审校 艾茂林

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