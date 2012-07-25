〔英股业绩〕ARM Holdings第二季业绩超预期,经调整税前获利成长23%

路透伦敦7月25日电---英国晶片(芯片)设计业者ARM HoldingsARM.L周三公布优于预期的第二季财报,因其适用智能手机和平板电脑的低耗能晶片需求继续胜过同业,在消费者需求趋疲迹象益发明显之际为该公司提供了稳固的基础.