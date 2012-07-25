〔日本股市〕日经指数收跌1.4%至七周收盘低点,受美国企业财报影响(更新版)

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路透东京7月25日电---日本股市日经指数周三下跌1.4%,跌至七周收盘低点,因苹果公布令人失望的财报,打击iPhone在日本的供应商,而利盟国际下修财测则拖累此间印表机制造商.

全球经济成长放缓疑虑及欧债危机加深,侵蚀美国和日本企业的获利.根据汤森路透I/B/E/S,自6月中以来已有26家美国企业修正第三季财测,其中有19家下修.

日经指数.N225跌122.19点至8,365.90点,接近6月4日低点8,238.96点.日经指数本月已挫跌7%,今年以来则下跌1%.