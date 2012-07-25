〔日本股市〕日经指数收跌1.4%至七周收盘低点,受美国企业财报影响(更新版)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(新增细节)
路透东京7月25日电---日本股市日经指数周三下跌1.4%,跌至七周收盘低点,因苹果公布令人失望的财报,打击iPhone在日本的供应商,而利盟国际下修财测则拖累此间印表机制造商.
全球经济成长放缓疑虑及欧债危机加深,侵蚀美国和日本企业的获利.根据汤森路透I/B/E/S,自6月中以来已有26家美国企业修正第三季财测,其中有19家下修.
日经指数.N225跌122.19点至8,365.90点,接近6月4日低点8,238.96点.日经指数本月已挫跌7%,今年以来则下跌1%.
一资深交易员表示,投资者买进日经8月到期履约价8,000点日经指数的卖权,以对冲进一步下跌的风险.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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