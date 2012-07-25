〔泰国数据〕6月出口意外下滑,受欧洲需求放缓拖累

路透曼谷7月25日电---泰国6月出口意外下滑,因欧洲需求放缓,且大米出口大减盖过了制造业自去年洪灾复苏的影响,不过政府认为无需调整2012年的预估.

泰国贸易数据意外疲弱,出口和进口均逊于市场预期.而泰国央行今日稍后将公布政策决议,市场预期央行将维持政策利率在3.0%不变.

泰国商务部公布的数据显示,6月出口较上年同期下滑2.50%.路透调查预原估为增长4.25%.

尽管如此,6月贸易逆差仍小于市场预估,因进口仅增长4.41%,仅约分析师预估的增长13.35%的三分之一.

6月贸易逆差为5.5亿美元,低于市场预估的逆差8.4亿美元,也低于5月的逆差17.4亿美元.(完)