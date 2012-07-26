更正(官方):〔泰国数据〕6月出口意外下滑,受欧洲需求放缓拖累(7月25日)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(官方更正:泰国商务部更正进出口按年增减幅度.第三段应为出口较上年同期减少"4.24%",非减少"2.5%";第四段应为进口较上年同期增加"2.58%",非增加"4.41%")
路透曼谷7月25日电---泰国6月出口意外下滑,因欧洲需求放缓,且大米出口大减盖过了制造业自去年洪灾复苏的影响,不过政府认为无需调整2012年的预估.
泰国贸易数据意外疲弱,出口和进口均逊于市场预期.而泰国央行今日稍后将公布政策决议,市场预期央行将维持政策利率在3.0%不变.
泰国商务部公布的数据显示,6月出口较上年同期下滑4.24%.路透调查预原估为增长4.25%.
尽管如此,6月贸易逆差仍小于市场预估,因进口仅增长2.58%,远低于分析师预估的增长13.35%.
6月贸易逆差为5.5亿美元,低于市场预估的逆差8.4亿美元,也低于5月的逆差17.4亿美元.(完)
--编译 王冠中;审校 戴素萍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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