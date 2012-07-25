〔台湾政经〕立院通过开放含瘦肉精美牛进口,台美贸易复谈有望近期开展

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北7月25日电---台湾立法院周三于临时会三读通过修正"食品卫生管理法修正草案",为进口含瘦肉精牛肉解套.总统马英九随即发出新闻稿表示,下一步要尽速恢复与美国的贸易暨投资架构协议(TIFA)谈判.
总统府在发出的新闻稿中引述马英九总统的话称,对于融入区域经济整合的脚步,"我们一步也不能等".
此前因瘦肉精美牛的争议,已令台美间的TIFA谈判中断五年.
上月初马英九在接受路透专访时即明确表示,只要美牛案一通过,台美TIFA将有机会在年底前复谈.
此前本地工商时报报导,只要TIFA复谈,台湾经济部已备妥四大议题,包括关务合作、电子商务、标准互相认定以及投资协定(BIA)做为谈判内容,并为双方洽谈自由贸易协定(FTA)立下基础.此外,台湾也将争取美国支持台湾加入泛太平洋战略经济伙伴关系协议(TPP).(完)
--记者 林妙容;审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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