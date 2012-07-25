〔台湾政经〕立院通过开放含瘦肉精美牛进口,台美贸易复谈有望近期开展

路透台北7月25日电---台湾立法院周三于临时会三读通过修正"食品卫生管理法修正草案",为进口含瘦肉精牛肉解套.总统马英九随即发出新闻稿表示,下一步要尽速恢复与美国的贸易暨投资架构协议(TIFA)谈判.

总统府在发出的新闻稿中引述马英九总统的话称,对于融入区域经济整合的脚步,"我们一步也不能等".

此前因瘦肉精美牛的争议,已令台美间的TIFA谈判中断五年.

上月初马英九在接受路透专访时即明确表示,只要美牛案一通过,台美TIFA将有机会在年底前复谈.

此前本地工商时报报导,只要TIFA复谈,台湾经济部已备妥四大议题,包括关务合作、电子商务、标准互相认定以及投资协定(BIA)做为谈判内容,并为双方洽谈自由贸易协定(FTA)立下基础.此外,台湾也将争取美国支持台湾加入泛太平洋战略经济伙伴关系协议(TPP).(完)