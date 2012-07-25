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市场报道 | 2012年 7月 25日 星期三 16:11 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元下跌,英国GDP数据公布前英镑走势脆弱

* 英镑兑欧元下跌,市场静待英国GDP数据

* 英国经济第二季料萎缩0.2%

* 若数据逊于预期,英镑恐受打击

* 英镑兑美元走强,受欧元涨势提振

路透伦敦7月25日电---英镑兑欧元周三小幅下跌,走势脆弱,稍晚出炉的数据料将显示第二季英国经济将出现连续第三个季度的萎缩.

多位分析师表示,逊于预期的数字将会损及英镑,特别是若市场开始预期英国央行进一步放宽货币政策,甚或降息.

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