〔表格〕德国7月Ifo企业景气判断指数跌至103.3,低于市场预估

路透柏林7月25日电---德国经济智库Ifo周三公布的调查显示:

* 德国7月Ifo企业景气判断指数为103.3,路透预估为104.7

* 德国7月Ifo企业现况指数为111.6(预估为113.0),企业预期指数为95.6(预估为96.7)

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以下为详细数据(括号内为修正值):

德国 2012年7月 2012年6月 2011年7月

企业景气 103.3 (105.2) 113.0

企业现况 111.6 113.9 121.5

企业预期 95.6 (97.2) 105.1 (完)

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