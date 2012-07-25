〔台湾汇市〕台币连续四日收贬,欧债疑虑不散打击风险胃纳

路透台北7月25日电---台币兑美元TWD=TP周三收贬9分,连续第四个交易日收贬,并续创逾半年低位.主要因欧债疑虑升温,国际美元走强及台股表现疲弱,外资积极汇出,令台币随亚币爆量走贬,央行也顺势让台币收盘价跌破30.2元关卡.

汇银人士指出,台股疲弱及股利发放旺季令外资持续汇出,惟出口商月底抛汇压抑台币贬幅,而央行尾盘作价让台币站上30.2元以上,有意引导台币缓步趋贬.今日成交量明显放大,外汇市场合计全日成交15.7亿美元.

交易员预估,明天台币实质汇价将在30.20元间来回,下一个压力将落在30.3元.

"出口商都高挂着等,反正外资买汇还是蛮积极的,"一本地大型银行交易人士说.

台币/美元前波收盘低位落于今年1月6日报30.245.

交易员也指出,出口商料准外资积极汇出,所以一路高挂美元卖单,月底前出口商抛汇需求仍密集,月底前台币将处于缓贬格局.

台湾股市.TWII周三收盘跌0.42%至6,979.13点,失守7,000点大关;外资及陆资在台股大幅卖超123.02亿台币,为连续三个交易日卖超,上日为买超42.58亿.[ID:nST0532309]

在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场方面,一周、一个月及二个月期等换汇点早盘溢价幅度缩减,接近尾盘换汇点全由溢价转为折价,六个月期换汇点折价幅度也扩大3分,显示短期国际美元看升预期稍有缓和.

市场人士指出,7月底企业发放现金股利高峰期展开,应密切关注外资汇出情况.欲浏览台湾大型企业现金股利发放日程请点选[ID:nST0471456].

西班牙周二短期债券标售收益率(殖利率)达到欧元问世以来第二高.西班牙将财政拉回正轨的努力日益艰困,已导致其借贷成本飙升至无法长久延续的水平,西班牙危机最近成为投资者关注的最新目标,但作为主权债务危机源头的希腊,仍是一个随时可能爆炸的火药桶.[ID:nSB1685432]

多数新兴亚洲货币周三下跌,此前西班牙借贷成本大涨,且希腊有可能无法实现救助计划条款,欧债危机进一步恶化.此外,人民币下跌也给地区货币带来额外压力.[ID:nSB1687058]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.206 30.116 30.110-30.230 30.200 10.96 8.96

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.175 30.106 30.150-30.210 30.169 4.74 3.85

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.005/0.000 0.035/0.045

美元/台币六个月期 -0.140/-0.120 -0.115/-0.095

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