《汇市简讯》欧元/美元可能出现整固,关键前提条件是突破1.2145

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今日欧元/美元走势准确反映了市场做空的程度.先是欧洲央行委员诺沃特尼相关头条新闻推动欧元/美元劲扬了50-60个点,之后又因德国Ifo数据逊于预期,下跌了10个点,接着又上涨了20个点.

现在需要出现大量坏消息才能推低欧元/美元.不用太多能得到正面解读的消息就能引发市场恐慌.现在缺失的关键要素是突破重要的前次高位.缺了这点,投机客只会继续作空.

欧元/美元若能站上1.2145就再好不过,若得以实现,可能会向上修正,上看21日移动均线切入位1.2325.(完)

--编译 戴素萍;审校 白云

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