《汇市简讯》澳元/美元反弹,企业买进

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* 澳元/美元强劲反弹,脱离亚洲盘低位1.0170

* 在1.0250-55的卖单被清理后,可见亚洲国家央行的停损买需

* 避险操作不足的企业也是明显的买家

* 在1.0275-80有卖盘,昨日高位为1.0277

* 欧元/澳元在1.1800-20的停止单已清除.在1.1860上方有更多停止单.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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