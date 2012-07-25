〔台湾央行〕称殖利率创历史低位突显资金过多,但此情况全球皆然--官员

路透台北7月25日电---台湾央行周三表示,全球景气受到欧债影响而走疲,台湾以出口导向的经济体,特别仰赖外需.至于台湾公债殖利率跌至历史低位,令不仅仅是台湾市场的问题,全球都有类似的情况.

央行经研处副处长陈一端系回答记者提问时做出上述表示.

她说,"资金充裕令殖利率创历史低位,这是全球都有的问题...景气不好让大家不敢投资,因为需求减少突显了资金过多这个问题."

台湾10年公债101/5殖利率周三续创盘中与新创收盘纪录新低.因欧洲债务危机疑虑引发更多避险需求,令台债也加入国际债市殖利率破新低的行列.[ID:nST0532223]

陈一端并表示,目前看来下半年景气变数仍多,但有一个正面的因素是去年下半年的经济成长率的基期较低.以目前各研究机构的预估来看,各方对下半年台湾景气预估都比上半年走高.

她说,这波欧债引发全球景气疲软的情况,看来影响时间拖得较上一波长.上一波雷曼风暴时,全球的经济呈现负成长,但目前环球透视对全球今年经济成长预估还有2%以上.

她进一步表示,目前看来今年台湾上市柜企业所发放的去年股利恐怕不会如上年度多,这可能将影响M1b的回升速度.上年全体上市柜公司发放现金股利金额是9,100亿台币.

以下是央行的统计资料:

2012年现金股利 2011年现金股利 单位:亿台币

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7月 1,930 2,150

8月 3,350 5,140

9月 600 1,740 (完)