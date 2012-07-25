〔台湾央行〕称殖利率创历史低位突显资金过多,但此情况全球皆然--官员

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北7月25日电---台湾央行周三表示,全球景气受到欧债影响而走疲,台湾以出口导向的经济体,特别仰赖外需.至于台湾公债殖利率跌至历史低位,令不仅仅是台湾市场的问题,全球都有类似的情况.
央行经研处副处长陈一端系回答记者提问时做出上述表示.
她说,"资金充裕令殖利率创历史低位,这是全球都有的问题...景气不好让大家不敢投资,因为需求减少突显了资金过多这个问题."
台湾10年公债101/5殖利率周三续创盘中与新创收盘纪录新低.因欧洲债务危机疑虑引发更多避险需求,令台债也加入国际债市殖利率破新低的行列.[ID:nST0532223]
陈一端并表示,目前看来下半年景气变数仍多,但有一个正面的因素是去年下半年的经济成长率的基期较低.以目前各研究机构的预估来看,各方对下半年台湾景气预估都比上半年走高.
她说,这波欧债引发全球景气疲软的情况,看来影响时间拖得较上一波长.上一波雷曼风暴时,全球的经济呈现负成长,但目前环球透视对全球今年经济成长预估还有2%以上.
她进一步表示,目前看来今年台湾上市柜企业所发放的去年股利恐怕不会如上年度多,这可能将影响M1b的回升速度.上年全体上市柜公司发放现金股利金额是9,100亿台币.
以下是央行的统计资料:
2012年现金股利 2011年现金股利 单位:亿台币
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7月 1,930 2,150
8月 3,350 5,140
9月 600 1,740 (完)
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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