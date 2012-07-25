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市场报道 | 2012年 7月 25日 星期三 17:28 BJT

〔标题新闻〕Euribor跌至纪录新低,受位于纪录低位的欧洲央行利率和进一步降息的预期打压

Euribor: 欧元银行间拆放款利率

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