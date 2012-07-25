(重温稿)〔台湾货币市场〕短利持于低档,国库券交割及股利发放无碍调度

* 国库券交割及现股利发放无碍于资金调度

* 拆款及短票利率持于低档

* 关注央行动作及外资汇出后续效应

记者 李盈蒨

路透台北7月25日电--台湾银行间短期利率周三持平,尽管有300亿台币的国库券交割,但央行到期存单量大,市场资金充裕且银行间拆借不难;另外,央行连续两日暂停调降代收利率,令拆款及短票利率均维持在低档.

资金调度人士指出,今日虽有台积电(2330.TW)及宏达电(2498.TW)合计逾1,000亿台币的现金股利发放,各家机构资金稍嫌多寡不均,却不至于让利率有明显的扬升波动,部份交易商也愿意承作跨月交易,显示资金调度压力并不大.

"发放股利已经被淡化,银行间累计准备部位为正数,短率一时之间要往上跑也不容易,"一位大型券商交易主管称.

交易员表示,在央行连降代收利率并于市场适度宽松调控后,整体市况不若上个月底紧张,预料短期利率上扬空间有限;另外,央行调降代收利率脚步已暂时打住,加之目前代收利率已与去年6月停止升息循环后的0.363%相当接近,未来即便下调料幅度也不大,预期短率将持于现有水准波动.

另有公股银行交易人士表示,受到欧债危机和证所税议题打压,台股表现不佳,加之因应企业股利发放,外资近期汇出趋势明显,恐令外商于货币市场的资金供应水位下降,将审慎观望后续影响.

欲浏览台湾上市柜公司现金股利发放日期一览请点选[ID:nST0531349]

两位大型银行交易员表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率维持在0.388%不变,为连续第二日持于相同水准.央行此前连续七日调降该利率,将委托隔拆利率由0.506%调降至0.388%,累计调幅达11.8个基点.[ID:nST0531875]

欲浏览台湾央行隔夜代收利率一览请点选[ID:CT0530513]

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.388%,上日收报0.392%;区间则落在0.295-0.60%,同于上日.

一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.65%,与上日相同.

**短票利率持于低档**

短票方面,票券商表示,今日发票量较上日略微增加,主要来自台电和中油发行短票,惟银行资金充裕且买票意愿不减,库存很快就消化一空,成交利率则持于低档未变.

银行间30天内短票主要成交利率落在0.80-0.82%,特定大型公股银行则成交在0.84-0.85%,大致同于上日.

台湾央行今日共发行2,686.6亿台币存单,相较存单到期金额2,835.3亿,存单发行余额减少148.7亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共9,365.1亿台币,接下来依序为周四826亿及周五2,480.8亿.

拆款中心资料PIBC显示,周三当日超额准备为212亿台币;超额准备为816亿台币,加计前期1%的超额准备为1,417亿台币.

**公债RP利率大致持稳**

公债10天期附买回(RP)利率大致持稳.今日有300亿台币国库券交割,再加上有逾1,000亿现金股利发放,银行端资金分配不均,惟RP利率未受影响.

一外商银行交易员指出,今日有大型银行自RP市场抽走不少钱,令资金分配状况有些不均.一证券商资金调度人士也提及此事,并称或与国库券交割有关.

不过另一证券商交易员表示,银行体系资金比较宽裕,利率也比较好谈,RP利率多能做在0.73%;但投信因月底将届,资金较为不足,公债RP利率做在0.74%.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.74%间,持平于上日.但也有少数做在0.72%.

今日有台积电(2330.TW)高达777.49亿台币现金股利发放,宏达电(2498.TW)发放金额也有332.49亿.

除现金股利发放外,本周四、五分别有台化(1326.TW)与台塑化(6505.TW)公司债将交割,金额为90亿、105亿台币.(完)